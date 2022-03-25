Пронюшкин заявил, что пост о Жириновском попал случайно к нему на страницу

По его словам, информацию ему прислали знакомые.

Сенатор Александр Пронюшкин, на странице которого появилась информация о смерти Владимира Жириновского, объяснил, что пост попал к нему случайно. Об этом он сообщил в Telegram, передает РИА Новости.

По его словам, информацию ему прислали знакомые.

Понимая, что это канал с фейками, срочно принял решение удостоверить данную информацию у коллег", — написал Пронюшкин.

Он рассказал, что при пересылке текста информация распространилась по нескольким источникам, в том числе попала в Telegram-канал.

Сенатор также пояснил, что не давал комментариев СМИ. Во второй публикации, которая появилась в его канале, он написал «царствие небесное». Позже запись также исчезла.

Напомним, информацию о смерти Жириновского опроверг председатель Госдумы Вячеслав Володин. После произошедшего ЛДПР попросит признать редакцию Mash нежелательной организацией.