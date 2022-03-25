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Названа точка отсчета конца «эпохи доллара»
Эксперт отметил, что процесс уже начался.

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский сообщил, что до настоящей дедолларизации пока далеко, но процесс уже начался. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Сосновский отметил, что доллар сейчас — мера всех вещей.

«При этом заморозка активов России не может пройти бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США и опасаться за свой кошелек не хочется», — объяснил специалист.

Он также рассказал, что у Китая есть в золотовалютных резервах 1 трлн долларов США.

По словам Сосновского, сейчас прорабатываются пути ухода от доллара для «прощупывания альтернативных каналов». Специалист отметил, что первый значимый шаг в этом направлении — отказ России от платежей за газ в долларах и евро.

Эксперт уверен, что мера коснется скорее евро, чем доллара.