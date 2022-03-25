На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Евгений Зеленьков

Ему был 31 год, у Евгения остались жена и четырехлетняя дочь.

На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Евгений Зеленьков. Об этом пишет портал « Волгоград онлайн » со ссылкой на администрацию Суровикинского района.

Старший лейтенант Евгений Зеленьков родился в Суровикине Волгоградской области, там же окончил среднюю школу. После этого его призвали в армию, где Евгений подписал контракт и затем окончил РВВДКУ.

Евгений Зеленьков служил в 10-й бригаде ГРУ в поселке Молькино Краснодарского края.

Ему был 31 год, у Евгения остались жена и четырехлетняя дочь.

Фото общественно-политическая газета Суровикинского района «Заря»