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На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Евгений Зеленьков
Ему был 31 год, у Евгения остались жена и четырехлетняя дочь.

На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Евгений Зеленьков. Об этом пишет портал «Волгоград онлайн» со ссылкой на администрацию Суровикинского района.

Старший лейтенант Евгений Зеленьков родился в Суровикине Волгоградской области, там же окончил среднюю школу. После этого его призвали в армию, где Евгений подписал контракт и затем окончил РВВДКУ.

Евгений Зеленьков служил в 10-й бригаде ГРУ в поселке Молькино Краснодарского края.

Ему был 31 год, у Евгения остались жена и четырехлетняя дочь.

Фото общественно-политическая газета Суровикинского района «Заря»