На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Евгений Зеленьков
Ему был 31 год, у Евгения остались жена и четырехлетняя дочь.
На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Евгений Зеленьков. Об этом пишет портал «
Старший лейтенант Евгений Зеленьков родился в Суровикине Волгоградской области, там же окончил среднюю школу. После этого его призвали в армию, где Евгений подписал контракт и затем окончил РВВДКУ.
Евгений Зеленьков служил в 10-й бригаде ГРУ в поселке Молькино Краснодарского края.
Ему был 31 год, у Евгения остались жена и четырехлетняя дочь.
Фото общественно-политическая газета Суровикинского района «Заря»