На трех улицах Горрощи отключили холодную воду

В список объектов попали жилые дома, технопарк «Кванториум «Дружба», детская поликлиника № 1 и онкологический диспансер.

На трех улицах Горрощи отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте рязанского водоканала.

В пятницу, 25 марта, с 09:30 до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:

улица Высоковольтная, дом № 5 корпус 1;

Троллейбусный переулок, дома №№ 4, 6;

улица Дзержинского, дома с 4 по 18 (четная сторона), с 7 по 13 (нечетная сторона), 6 (детский технопарк «Кванториум «Дружба»), 8 и 16-а (детская поликлиника № 1), 11 (областной клинический онкологический диспансер).

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.