Минобороны сообщило о потерях украинских войск с начала спецоперации

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о потерях личного состава ВСУ и различных видов техники.

Минобороны сообщило о потерях украинских войск с начала спецоперации. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что потери ВСУ составили около 30 тысяч человек: 14 тысяч составили «безвозвратные» потери и 16 тысяч — «санитарные».

Из находившихся в боевом составе на 24 февраля 2 416 украинских танков и других бронемашин уничтожены 1 587.

Российские войска уничтожили 112 из 152 военных самолетов, 75 из 149 вертолетов, 35 из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2», 148 из 180 С-300 и «Бук М1», а также 117 из 300 радиолокационных станций различного назначения.