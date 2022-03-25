Мэрия разрешила построить высотки вместо недостроенного рынка на Куйбышевском шоссе
Постановление главы администрации Елены Сорокиной официально опубликовали в пятницу, 25 марта.
Мэрия разрешила построить высотки вместо недостроенного рынка на Куйбышевском шоссе. Соответствующее постановление главы администрации Елены Сорокиной официально опубликовали в пятницу, 25 марта.
Согласно документу, застройщику предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования двух участков площадью 24 732 квадратных метра для застройки высотками.
Напомним, на месте недостроя на Куйбышевском шоссе (крытый рынок) в Рязани планируют возвести четыре многоэтажки.
Ранее здание начали сносить.