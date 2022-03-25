Мэрия разрешила построить высотки вместо недостроенного рынка на Куйбышевском шоссе

Постановление главы администрации Елены Сорокиной официально опубликовали в пятницу, 25 марта.

Мэрия разрешила построить высотки вместо недостроенного рынка на Куйбышевском шоссе. Соответствующее постановление главы администрации Елены Сорокиной официально опубликовали в пятницу, 25 марта.

Согласно документу, застройщику предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования двух участков площадью 24 732 квадратных метра для застройки высотками.

Напомним, на месте недостроя на Куйбышевском шоссе (крытый рынок) в Рязани планируют возвести четыре многоэтажки.

Ранее здание начали сносить.