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Медведев ответил, до какого момента продлится спецоперация на Украине
Зампредседателя Совбеза России отметил, что спецоперация состоялась, потому что цели не были достигнуты дипломатическим путем.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что спецоперация на Украине продлится до достижения поставленных целей — демилитаризации и денацификации страны. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Медведев отметил, что спецоперация продлится до установления статуса Украины в качестве нейтрального государства, которое не проводит антироссийскую политику и которое «должно являться нормальным соседом» России.

«Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден Верховным главнокомандующим», — добавил зампредседателя Совбеза России.

Он отметил, что спецоперация состоялась, потому что цели не были достигнуты дипломатическим путем.

«Очевидно, что операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом страны. Эти цели касаются будущего Украины», — сказал Медведев.