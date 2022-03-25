Любимов поздравил рязанскую организацию ветеранов с 35-летием

Мероприятие прошло в пятницу, 25 марта, в доме общественных организаций.

В Рязани отметили 35-летие рязанской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Мероприятие прошло в пятницу, 25 марта, в доме общественных организаций. На открытии выступил Николай Любимов.

«В этом зале ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, ветераны труда и труженики тыла. Каждый человек с непростой, но удивительной судьбой и крепкой силой духа… За долгие годы своей деятельности, организация одним из самых авторитетных и массовых общественных объединений нашего региона, сплотивших людей целеустремленных, ответственных, настоящих патриотов. Словом и делом, доказывающих любовь к нашей родине. Круг заботы и добрых дел областной организации очень обширен. Это и помощь ветеранам, больным и одиноким пожилым людям. Правовая защита старшего поколения, сохранение исторической памяти, духовных и культурных ценностей», — рассказал губернатор.

Любимов добавил, что неоценим вклад ветеранов и рязанских организаций в патриотическую работу с молодежью, ее воспитания в духе лучших боевых армейский традиций. По его словам, важно доносить до молодого поколения историческую правду и показывать наглядный пример как нужно жить и любить свое отечество.

За большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, высокие достижения в развитии гражданского общества памятным знаком губернатора «270 лет со дня рождения Германа Аляскинского» наградили ветеранов — Николая Вайткова, Валерия Конопацкийя, Николая Пешкова и Владимира Титова.