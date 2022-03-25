Хабаровчанина задержали за попытку продать спецслужбам Украины информацию для диверсий

В ФСБ сообщили, что хабаровчанин анонимно обратился в украинскую спецслужбу и предложил за денежное вознаграждение передать сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России.

Жителя Хабаровска задержали за попытку передать украинским спецслужбам закрытую информацию для диверсий. Об этом передает РИА Новости .

В ФСБ сообщили, что хабаровчанин анонимно обратился в украинскую спецслужбу и предложил за денежное вознаграждение передать сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России.

Это происходило уже после начала спецоперации по демилитаризации Украины.

В ФСБ хабаровчанину не позволили реализовать свой замысел. В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене, по которой может грозить до 20 лет заключения.