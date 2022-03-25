«Единая Россия» организовала раздачу жителям Мариуполя продуктов и вещей первой необходимости

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным посетили пункт временного размещения в поселке Володарское.

«Единая Россия» организовала в Мариуполе центр гуманитарной помощи. Об этом сообщили на сайте партии . Жители города могут получить продукты питания, предметы первой необходимости и бытовой химии. Также в центре можно зарядить телефон и получить сим-карту.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным посетили пункт временного размещения в поселке Володарское. Каждый день через ПВР проходят около 1 700 человек: их обеспечивают всем необходимым, оказывают медпомощь и эвакуируют в Россию.

«В Ростове есть несколько пунктов временного размещения, дальше — по вашему выбору. В пунктах создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда», — подчеркнул Андрей Турчак на встрече с мариупольцами и жителями других сел и городов, которые ежедневно обстреливают вооруженные формирования Украины.

Денис Пушилин уточнил, что пока нельзя снять деньги с украинских карточек, этот вопрос прорабатывается. По его словам, какое-то время в магазинах ДНР в рознице будут использоваться и гривна, и рубль, чтобы люди не потеряли свои сбережения. Но потом полностью в оборот войдет рубль.

Интересовались люди и порядком начисления пенсий.

«Пенсии пока назначаются минимальные. Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа», — сказал Андрей Турчак.

По его словам, задача номер один — восстановить хозяйство.

«Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся — и все сделаем. Все восстановим», — подчеркнул секретарь Генсовета Е. Р. .

Денис Пушилин отметил, что, в первую очередь, нужно полностью освободить Мариуполь. Что касается тех районов, которые находятся под контролем Донецкой народной республики и освобождены, из них уже люди могут выехать.

«У нас и наших специалистов появляется возможность посмотреть степень разрушения, хотя бы предварительно, и что нужно непосредственно для восстановления. Планируем все восстановить, все запустить, чтобы предприятия работали. Это крупный город, промышленный, тем более портовый, поэтому вот задача такая», — сказал глава ДНР.

На вопрос людей, когда можно будет вернуться домой, он подчеркнул — как только будет обеспечена безопасность и закрыт тепловой контур. При освобождении населенных пунктов начинает работать межведомственный оперативный штаб для координации деятельности по первоочередному жизнеобеспечению населения освобожденных территорий.

«Задача — закрыть первичные потребности: питание, медицину, чтобы заработали амбулатории и всем были обеспечены. Восстанавливается электроэнергия, связь. Первоначально, где это возможно, закрывается тепловой контур, чтобы там можно было находиться. А дальше уже подключаются специалисты Минстроя совместно с коллегами из Российской Федерации», — рассказал Денис Пушилин.

Также было отмечено, что некоторые здания смысла восстанавливать нет: вооруженные формирования Украины при отступлении буквально расстреливают инфраструктуру.