Директора рязанского предприятия по производству алкоголя осудят за уклонение от уплаты налогов

Уголовное дело против руководителя компании возбудили по пункту б части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

Директора рязанского предприятия по производству алкоголя осудят за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.

В 2018 году руководитель рязанского предприятия по производству и реализации алкоголя подделал налоговые декларации по акцизу. Он внес в документ недостоверные сведения, указав меньший объем проданного подакцизного товара. В результате организация не уплатила акциз более 60 млн рублей.

В ходе следствия предприятие возместило 17 млн ущерба, причиненного бюджету России. Для возмещение оставшейся части ущерба на имущество организации наложили арест.

Уголовное дело против руководителя компании возбудили по пункту б части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

Материалы направили в суд.