Центробанк с 28 марта возобновит покупки золота у банков

До конца июля регулятор будет предлагать за 1 грамм драгоценного металла пять тысяч рублей.

Центробанк возобновит покупки золота у банков. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.

К покупкам золота у кредитных организаций по фиксированной цене на внутреннем рынке ЦБ приступит с 28 марта. До конца июля регулятор будет предлагать за 1 грамм драгоценного металла пять тысяч рублей.

«Банк России в целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке драгоценных металлов с 28 марта 2022 года будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене. Цена с 28 марта по 30 июня 2022 года включительно составит 5000 рублей за 1 грамм», — пишет ЦБ.

После установленного срока цену покупки золота уточнят с учетом баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.