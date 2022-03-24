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YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда
Доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» восстановили вечером в среду, 23 марта.

YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда. Об этом сообщили в telegram-каналте «Советское Т. В. и радио».

Доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» восстановили вечером в среду, 23 марта.

Ранее сообщалось, что видеохостинг к вышеуказанным канала без обозначения блокировки. Роскомнадзор обратился к Google, которая владеет хостингом.

После этого в Госдуме предположили, что YouTube в России могут заблокировать.