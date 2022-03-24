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В рязанской гордуме отказались публиковать поименные результаты голосований
За внесение поправки в регламент о поименном голосовании проголосовали 11 депутатов, пять — против, 21- воздержались.

В рязанской гордуме отказались публиковать поименные результаты голосований. Об этом пишет издание Vidsboku.

В четверг, 24 марта, на заседании депутат Алексей Захаров предложил публиковать итоги голосования с поименным указанием, кто из депутатов как проголосовал.

За внесение поправки в регламент о поименном голосовании проголосовали 11 депутатов, пять — против, 21- воздержались.

Фракция КПРФ отметила, что поименные голосования публикует Госдума и рязанская облдума.

Глава фракции «Единая Россия» Александр Чайка заявил, что позиции фракций и так озвучиваются на заседаниях, депутаты отчитываются перед избирателями.

Предложение об онлайн-трансляциях заседаний обсудили 17 марта на комитете по социальным вопросам.