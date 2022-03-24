В Рязани задержали 40-летнего иностранца-наркодилера с крупной партией героина

Злоумышленника поймали на рязанском автовокзале с 540 граммами героина. Они лежали в ручной клади и были расфасованы по сверткам.

В Рязани задержали 40-летнего иностранца-наркодилера. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленника поймали на рязанском автовокзале с 540 граммами героина. Они лежали в ручной клади и были расфасованы по сверткам.

Следствие установило, что мигрант являлся участников этнической группы, которая занималась сбытом наркотиков через интернет. Ранее задержанный около двух месяцев жил в Рязани в арендованной квартире. Ему необходимо было доставлять оптовые партии героина и распространять их с помощью «закладок».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Его заключили под стражу.