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В Рязани пропала 17-летняя девочка
Полина Пешехонова пропала 23 марта. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

В Рязани пропала 17-летняя девочка. Ориентировку на поиск Полины Пешехоновой в четверг, 24 марта, опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Девочка пропала 23 марта. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Полина Пешехонова ростом 160 сантиметров имеет нормальное телосложение, черные волосы и голубые глаза. В день пропажи была одета в замшевую серую куртку, бордовое платье и черные ботинки с мехом. Также с собой была серая сумка через плечо.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просьба позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.