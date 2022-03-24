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В Рязани мужчина чуть не убил сожительницу
45-летний мужчина избивал руками свою 42-летнюю сожительницу, при этом высказывал угрозы расправы с применением молотка. Женщина восприняла эти угрозы как реальные и опасные для ее здоровья и жизни.

В Рязани на улице Новоселов полиция задержала мужчину, который угрожал убить сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Жильцы дома сообщили в полицию, что в одной из квартир кричит женщина и просит о помощи.

На место приехали правоохранители. Дверь в квартиру им никто не открыл, полицейские вызвали сотрудников МЧС, с помощью которых удалось попасть внутрь.

Выяснилось, что во время конфликта 45-летний мужчина избивал руками 42-летнюю сожительницу и угрожал ей молотком. Женщина восприняла угрозы как реальные.

Мужчину доставили в полицию. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.