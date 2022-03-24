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В России продлили ограничение полетов на юг страны
Режим временного ограничения полетов продлили до 1 апреля.

В России продлили ограничение полетов на юг страны. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Режим временного ограничения полетов продлили до 1 апреля. Речь идет о российских аэропортах в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

В агентстве уточнили, что остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Ранее ограничение действовало до 26 марта.