В России предложили ввести регулирование цен на рыбу

В Росрыболовстве считают, что необходимо установить предельную цену на рыбную продукцию по аналогии с тем, как в декабре 2020 года уже поступили с сахаром и маслом.

В России предложили ввести регулирование цен на рыбу. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

Глава ведомства считает, что властям необходимо установить предельную цену на рыбную продукцию по аналогии с тем, как в декабре 2020 года уже поступили с сахаром и маслом. Конкретные виды продукции и максимальная их стоимость не озвучивались.

В настоящее время Росрыболовство и Минпромторг прорабатывают фиксацию розничных цен на рыбу на внутреннем рынке.