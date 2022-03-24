В России предложили обязать зарубежные сервисы платить за трафик
Ведомство планирует ввести «услугу пропуска трафика данных от международных бигтех-компаний». Тем самым зарубежные интернет-сервисы обязаны будут платить за трафик в пользу российских операторов связи.
В России предложили обязать зарубежные сервисы платить за трафик. Соответствующую идею предложило Минцифры,
Ведомство планирует ввести «услугу пропуска трафика данных от международных бигтех-компаний». Тем самым зарубежные интернет-сервисы обязаны будут платить за трафик в пользу российских операторов связи.
По новому предложению требуется специальный закон. По словам профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, работа в этом направлении уже ведется.
Ранее ведомство уже предлагало инициативу ввести трафик для иностранных IT-компаний в пользу российских операторов. Она входила в «дорожную карту» по созданию допусловий для развития телекоммуникационной отрасли в стране.