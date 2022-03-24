В России предложили обязать зарубежные сервисы платить за трафик

Ведомство планирует ввести «услугу пропуска трафика данных от международных бигтех-компаний». Тем самым зарубежные интернет-сервисы обязаны будут платить за трафик в пользу российских операторов связи.

В России предложили обязать зарубежные сервисы платить за трафик. Соответствующую идею предложило Минцифры, передал в четверг, 24 марта, «Коммерсантъ».

Ведомство планирует ввести «услугу пропуска трафика данных от международных бигтех-компаний». Тем самым зарубежные интернет-сервисы обязаны будут платить за трафик в пользу российских операторов связи.

По новому предложению требуется специальный закон. По словам профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, работа в этом направлении уже ведется.

Ранее ведомство уже предлагало инициативу ввести трафик для иностранных IT-компаний в пользу российских операторов. Она входила в «дорожную карту» по созданию допусловий для развития телекоммуникационной отрасли в стране.