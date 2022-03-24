В Песочне при пожаре погиб 58-летний мужчина

Пожар произошел ночью в четверг, 24 марта, на улице Зубковой. Горела квартира в девятиэтажном жилом доме. На тушение пожара выезжали три пожарных автомобиля и 11 человек личного состава.

В Песочне при пожаре погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар произошел ночью в четверг, 24 марта, на улице Зубковой. Вызов поступил в 02:56. Горела квартира в девятиэтажном жилом доме. Огонь повредил квартиру площадью шесть квадратных метров, в помещении сгорел диван.

При пожаре погиб мужчина 1964 года рождения.

На тушение пожара выезжали три пожарных автомобиля и 11 человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.