В Песочне при пожаре погиб 58-летний мужчина
Пожар произошел ночью в четверг, 24 марта, на улице Зубковой. Горела квартира в девятиэтажном жилом доме. На тушение пожара выезжали три пожарных автомобиля и 11 человек личного состава.
В Песочне при пожаре погиб 58-летний мужчина. Об этом
Пожар произошел ночью в четверг, 24 марта, на улице Зубковой. Вызов поступил в 02:56. Горела квартира в девятиэтажном жилом доме. Огонь повредил квартиру площадью шесть квадратных метров, в помещении сгорел диван.
При пожаре погиб мужчина 1964 года рождения.
На тушение пожара выезжали три пожарных автомобиля и 11 человек личного состава.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.