В отношении мэра Рязани возбудили производство из-за нарушения прав сирот

Прокуратура района внесла представление главе горадминистрации, которое находится на рассмотрении.

В Рязани провели проверку соблюдения жилищных условий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

На основании решения Советского районного суда Рязани, вступившего в силу в июле 2021 года, суд обязал администрацию города предоставить сироте благоустроенное жилое помещение по договору найма.

Судебные приставы возбудили производство в отношении администрации Рязани.

На момент проверки требования выполнены не были, что влечет нарушение жилищных прав и ущемление законных интересов ребенка-сироты.

Прокуратура района внесла представление главе горадминистрации, которое находится на рассмотрении.