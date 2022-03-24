В ООН не приняли гуманитарную резолюцию России с призывом прекращения огня на Украине

Документ предполагал прекращение огня для эвакуации мирных жителей. В число соавторов вошли Белоруссия, КНДР и Сирия. За резолюцию проголосовали Россия и Китай, остальные 13 членов совбеза воздержались.

В ООН не приняли гуманитарную резолюцию России с призывом прекращения огня на Украине. Об этом пишет РИА Новости .

Совет безопасности ООН не принял проект документа России по Украине, который предполагал прекращение огня для эвакуации мирных жителей. В число соавторов вошли Белоруссия, КНДР и Сирия.

За резолюцию проголосовали Россия и Китай, остальные 13 членов совбеза воздержались. Документ должен был набрать девять из 15 голосов.

Подспреды России и Китая осудили решение западных стран.

Согласно предложенному документу, совет безопасности призывает «к прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». В тексте отмечается, что для этого необходимы договоренности о гуманитарных паузах.

Ранее Мексика и Франция представляли совбезу свой проект гуманитарной резолюции, но не смогли согласовать текст. Западные представители выступали за то, чтобы в документе содержалось осуждение действий России на Украине и признание ее агрессором.

24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».