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В Касимове трое мужчин пытались украсть станок для трамбовки грунта
Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Касимовские полицейские раскрыли кражу станка для трамбовки грунта. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 50-летний житель одного из сел с заявлением о краже станка для трамбовки грунта. Как пояснил мужчина, он стоял в подсобном помещении с тех пор, как его знакомый несколько лет назад попросил подержать станок у себя.

Заявитель предположил, что к краже могут быть причастны двое молодых людей. Незадолго до исчезновения станка его знакомый пришел со своими друзьями забрать велосипед. В хозпостройке молодые люди увидели станок и решили его забрать. Увидев это, владелец хозпостройки сделал замечание гостям и те его оставили. Спустя час станок пропал.

Мужчина вспомнил марку и цвет автомобиля, на котором приезжали предполагаемые злоумышленники. Полицейские разослали ориентировку на розыск транспортного средства и вскоре задержали преступников в поселке Тума. Ими оказались 26-летний житель поселка, знакомый заявителя, который забрал велосипед и 21-летний житель соседнего села.

Пропавший станок оказался в автомобиле. Похищенное изъяли.

Задержанные признались, что вернулись за станком и незаметно вынесли с территории. Они планировали сдать аппарат в пункт приема вторсырья, чтобы получить за него деньги.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до пяти лет тюрьмы.