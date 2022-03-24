В Госдуме изучат сообщения, провоцирующие ажиотажный спрос на товары

Этим займется комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Госдума изучит фейки, из-за которых появляется ажиотажный спрос на товары. Об этом в четверг, 24 марта, заявил председатель комиссии Василий Пискарев, сообщили РИА Новости.

«Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России планирует начать свою работу с анализа распространяемой в интернете заведомо ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары», — сказал он.

Пискарев в пример привел ажиотажный спрос на сахар. Он добавил, что этот продукт производят в стране «более, чем достаточно, и оснований для образования дефицита нет».

Председатель комиссии также заявил, что в Госдуме разберутся, как и откуда появляются фейки, и предположил, что за этим могут стоять иностранные структуры и СМИ.