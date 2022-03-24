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В центре Рязани около разбитого «Порше» заметили полицию и людей в масках
«На Первомайском проспекте, 76 к3, Порш стоит разбитый в кустах. Также замечены сотрудники полиции и люди в масках», — написал очевидец.

Днем в четверг, в центре Рязани около разбитого автомобиля Porsche заметили полицию и людей в масках. Информация появилась в соцсети.

«На Первомайском проспекте, 76 корпус 3, „Порш“ стоит разбитый в кустах. Также замечены сотрудники полиции и люди в масках», — написал очевидец.

Подробности уточняются.