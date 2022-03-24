В Белгородской области вновь зафиксировали взрывы
Ранее в том же селе разорвался снаряд. Для безопасности в Журавлевке и Нехотеевке ввели режим Ч. С. Позже стало известно, что пострадали три человека.
В белгородском селе Журавлевка зафиксировали взрывы. Об этом в четверг, 24 марта,
Взрывы были зафиксированы ночью. Село Журавлевка находится на границе с Украиной.
«Ночью в Журавлевке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину. Раненых и пострадавших среди мирного населения нет. Информация о количестве разрушенных или пострадавших жилых и нежилых построек будет чуть позже», — написал Гладков.
Ранее в том же селе разорвался снаряд. Для безопасности в Журавлевке и Нехотеевке ввели