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В Белгородской области вновь зафиксировали взрывы
Ранее в том же селе разорвался снаряд. Для безопасности в Журавлевке и Нехотеевке ввели режим Ч. С. Позже стало известно, что пострадали три человека.

В белгородском селе Журавлевка зафиксировали взрывы. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канала.

Взрывы были зафиксированы ночью. Село Журавлевка находится на границе с Украиной.

«Ночью в Журавлевке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину. Раненых и пострадавших среди мирного населения нет. Информация о количестве разрушенных или пострадавших жилых и нежилых построек будет чуть позже», — написал Гладков.

Ранее в том же селе разорвался снаряд. Для безопасности в Журавлевке и Нехотеевке ввели режим Ч. С. Позже стало известно, что пострадали три человека.