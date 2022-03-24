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СМИ сообщили, что США составят план на случай применения Россией ядерного оружия
Чиновники также определят, как реагировать на «распространение» военных действий на соседние страны, в том числе Молдавию и Грузию, как подготовить страны Европы к притоку беженцев.

Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом собрал команду для разработки сценария ответных действий Вашингтона и союзников на случай применения Москвой ядерного оружия. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что чиновники оценивают такую вероятность как малую.

Газета сообщила, что группа «Тигр» изучит ответы на гипотетическое нападение России на конвои с оружием и помощью, которая предназначена для Украины, на территории стран НАТО.

Чиновники также определят, как реагировать на «распространение» военных действий на соседние страны, в том числе Молдавию и Грузию, как подготовить страны Европы к притоку беженцев.

Отмечается, что «Тигр» уже участвовал в разработке «методичек» по введению санкций против России, увеличению численности войск в странах НАТО и вооружению украинских войск. Также группа определит грань, пересечение которой может вызвать использование военной силы на Украине.