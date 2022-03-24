СМИ сообщили, что США составят план на случай применения Россией ядерного оружия

Чиновники также определят, как реагировать на «распространение» военных действий на соседние страны, в том числе Молдавию и Грузию, как подготовить страны Европы к притоку беженцев.

Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом собрал команду для разработки сценария ответных действий Вашингтона и союзников на случай применения Москвой ядерного оружия. Об этом передает РИА Новости .

Отмечается, что чиновники оценивают такую вероятность как малую.

Газета сообщила, что группа «Тигр» изучит ответы на гипотетическое нападение России на конвои с оружием и помощью, которая предназначена для Украины, на территории стран НАТО.

Чиновники также определят, как реагировать на «распространение» военных действий на соседние страны, в том числе Молдавию и Грузию, как подготовить страны Европы к притоку беженцев.

Отмечается, что «Тигр» уже участвовал в разработке «методичек» по введению санкций против России, увеличению численности войск в странах НАТО и вооружению украинских войск. Также группа определит грань, пересечение которой может вызвать использование военной силы на Украине.