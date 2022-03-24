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Скрывавшийся от следствия рязанец получил шесть лет колонии за хранение и продажу наркотиков
Уголовное дело в отношении рязанца поступило в суд в марте 2021 года. Он нарушил подписку о невыезде и скрылся. Его задержали через год.

Скрывавшийся от следствия рязанец получил шесть лет колонии за хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В марте 2021 года в Железнодорожный суд поступило уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Рязани. Мужчину обвиняли в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, а также в сбыте наркотических средств через интернет в составе группы по предварительному сговору (часть 2 статьи 228, часть 3 статьи 30, пункт г части 4 статьи 228.1 УК РФ).

Рязанец полностью признал вину, но после окончания судебного следствия нарушил подписку о невыезде и скрылся. Его разыскали через год и поместили в следственный изолятор.

Суд назначил мужчине шесть лет колонии строгого режима.