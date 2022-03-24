СК изучит финансирование разработки биологического оружия на Украине

По информации следствия, при исследовании документов правоохранители обнаружили информацию, подтверждающую причастность США к разработке компонентов биологического оружия на территории Украины.

Следственный комитет изучит финансирование разработки биологического оружия на Украине. Соответствующее поручение в четверг, 24 марта, дал председатель следкома Александр Бастрыкин, сообщили РИА Новости.

По информации следствия, при исследовании документов правоохранители обнаружили информацию, подтверждающую причастность США к разработке компонентов биологического оружия на территории Украины. Также прорабатывается версия, что к этому могли быть привлечены и крупные американские организации, а финансированием занимался инвестиционный фонд, которым руководит сын Байдена — Хантер Байден.

«Председатель С. К. России поручил проанализировать сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине. Председатель Следственного комитета России поручил учесть при расследовании уголовного дела новые данные, опубликованные министерством обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Все сведения следком запросит у Минобороны.