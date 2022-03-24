СК изучит финансирование разработки биологического оружия на Украине

Следственный комитет изучит финансирование разработки биологического оружия на Украине. Соответствующее поручение в четверг, 24 марта, дал председатель следкома Александр Бастрыкин,
По информации следствия, при исследовании документов правоохранители обнаружили информацию, подтверждающую причастность США к разработке компонентов биологического оружия на территории Украины. Также прорабатывается версия, что к этому могли быть привлечены и крупные американские организации, а финансированием занимался инвестиционный фонд, которым руководит сын Байдена — Хантер Байден.
«Председатель
Все сведения следком запросит у Минобороны.