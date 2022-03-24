Шведская компания Postnord заявила о прекращении доставки почты в Россию и Белоруссию

Как пояснили в компании, это связано с санкциями, которые Евросоюз ввел против обеих стран. Мера временная.

Шведская компания Postnord заявила, что прекращает доставлять почту в Россию и Белоруссию. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«С сегодняшнего дня, с 24 марта 2022 года, PostNord в Швеции не будет ни пересылать, ни принимать почтовые отправления (письма, посылки и EMS-отправления) в Россию и Белоруссию и из них», — говорится в заявлении компании.

Как пояснили в компании, это связано с санкциями, которые Евросоюз ввел против обеих стран. Мера временная. Ограничения снимут, когда создадут систему проверки, позволяющую возобновить почтовые потоки в РФ и Белоруссию, или пока санкции не будут отменены.