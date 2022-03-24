Рязанский минздрав объяснил нехватку лекарств в аптеках закупками «впрок»

Также в минздраве отметили, что не могут влиять на частные аптеки, которые регулируют свой ассортимент самостоятельно.

Рязанский минздрав ответил на жалобы рязанцев об отсутствии лекарств в аптеках. Сообщение министерства опубликовали в четверг, 24 марта.

«К сожалению, сейчас наблюдается ажиотажный спрос на лекарственные препараты, люди закупаются „впрок“. При этом ажиотажный спрос существует на конкретные торговые наименования. Вы можете обратиться к лечащему врачу за корректировкой лечения или подбором аналога. По наличию препаратов для покупки в розницу рекомендуем уточнять в аптечных пунктах розничной сети», — говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что не могут влиять на частные аптеки, которые регулируют свой ассортимент самостоятельно.