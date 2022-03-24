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Рязанские детские лагеря, отели и санатории вошли в программу туристического кэшбэка
Программа кэшбека начнет работать с 31 марта.

В Рязанской области 27 объектов детского и взрослого отдыха присоединились к программе туристического кэшбэка по карте «Мир». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный минобр.

В программе поучаствуют лагеря, которые реализуют путевки на коммерческой основе. Среди них — «Радуга», «Смена», «Сказка», «Чайка», «Сатурн», «Звездный», «Озерный», «Мещера» и «Орбита».

В министерстве отметили, что программа кэшбека начнет работать с 31 марта.

«Отправлять своего ребенка в лагерь можно будет уже с 1 мая и на протяжении всего лета», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что число поездок на одного ребенка не ограничено.

Путевки нужно покупать на сайте лагеря и оплачивать их картой «Мир». Размер кэшбэка — 50% (максимум 20 тысяч рублей).

Также взрослые смогут воспользоваться услугами 17 туристических организаций. В программе участвуют санатории «Солотча», «Старица», «Касимовские зори»; отели «Атлантик» и «Берега»; гостиничные комплексы «Арагон», «Старый город»; конгресс-отели «Амакс» и «Форум»; гостиницы «Алива» и «Ока»; эко-парк «Поляны»; парк-отель «Сова»; бутик-отель «Кремлевский парк»; оздоровительный комплекс «Звездный» и развлекательный комплекс «В некотором царстве».

Поездки от двух ночей в эти места нужно оплатить картами «Мир», на которую вернется 20% от стоимости поездки (максимум 20 тысяч рублей). Поездки можно покупать до 1 мая, воспользоваться ими можно до 1 июля.

Фото с сайта Sanatorsk