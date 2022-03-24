Рязанцам назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий

В список вошли так вакансии как главный врач, программист 1С, менеджер по управлению брендами, прораб, машинист автовышки и другие.

Рязанцам назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий. Данные в четверг, 24 марта, предоставил сервис по поиску работы HeadHunter.

Так, самая высокооплачиваемая работа для жителей Рязанской области — это менеджер по управлению брендами в Химках. Специалисту готовы платить до 300 тысяч рублей, довозить на корпоративном транспорте утром и вечером. От соискателя требуется высшее образование по специальности маркетинг/экономика, знание английского языка не ниже Intermediate, знание ПК и опыт работы в табачных или кофейных компаниях.

На втором месте — Team lead c зарплатой от 200 тысяч рублей. Работодатель ищет специалиста с опытом работы не менее трех лет, умением работать в команде и знанием технологий на достаточном уровне.

Третье место заняла вакансия сварщика с вахтовым методом работы и зарплатой от 200 тысяч руб. Работодатель требует от специалиста: четвертый разряд и выше, наличие действующего НАКС НГДО, умение сварки в любом положении, любого диаметра и толщины труб/стыков.

Также в рейтинг вошли вакансии главного врача (зарплата от 200 тысяч рублей), руководителя многофункционального центра по кредитованию и банкротству (зарплата от 200 до 240 тысяч рублей), бурового мастера (зарплата от 170 до 250 тысяч рублей), программиста 1С (зарплата от 180 до 220 тысяч рублей), начальника управления продаж недвижимости (зарплата от 180 тысяч рублей) и производителя дорожно-строительных работ/прораба (зарплата от 175 тысяч рублей).

Замыкает рейтинг вакансия машиниста автовышки. Специалисту предлагают зарплату от 135 тысяч рублей.