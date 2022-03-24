Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «десять на десять»
В том числе в Россию удалось вернуть гражданских моряков с судна Millenial Spirit, а на Украину — команду спасательного судна «Сапфир».
Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «десять на десять». Об этом в четверг, 24 марта, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова,
«Минобороны России проведена огромная работа по возвращению российских удерживаемых военнослужащих к себе домой. Подтверждаю информацию об обмене десяти удерживаемых на территории Украины российских военнослужащих на десять украинских», — заявила омбудсмен.
Также она добавила, что в Россию вернулись гражданские моряки с судна Millenial Spirit, а на Украину — команда спасательного судна «Сапфир».