Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «десять на десять»

В том числе в Россию удалось вернуть гражданских моряков с судна Millenial Spirit, а на Украину — команду спасательного судна «Сапфир».

Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «десять на десять». Об этом в четверг, 24 марта, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщили РИА Новости.

«Минобороны России проведена огромная работа по возвращению российских удерживаемых военнослужащих к себе домой. Подтверждаю информацию об обмене десяти удерживаемых на территории Украины российских военнослужащих на десять украинских», — заявила омбудсмен.

Также она добавила, что в Россию вернулись гражданские моряки с судна Millenial Spirit, а на Украину — команда спасательного судна «Сапфир».