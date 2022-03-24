Прием детей в рязанские детсады начнется с апреля

Приказы о направлении детей в детские сады будут размещены в разделе «Дошкольное образование/Доступность образования/Приказы о направлении детей» на сайте управления образования.

Прием в рязанские детские сады на 2022-2023 учебный год начнется в апреле. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил сайт горадминистрации.

Приказы о направлении детей в детские сады будут размещены в разделе «Дошкольное образование/Доступность образования/Приказы о направлении детей» на сайте управления образования.

В период до 31 марта в случае необходимости родители (законные представители) могут:

внести изменения в список детских садов и их приоритеты, указанные в заявлении;

предоставить документы, подтверждающие проживание на территории Рязани;

предоставить документы для повторного подтверждения льгот отдельным категориям граждан (с датой желаемого зачисления в ДОУ до конца 2018 года).

Список категорий граждан, которым необходимо подтвердить льготы, опубликован в разделе Комплектование дошкольных образовательных учреждений на официальном сайте УоиМП.

По всем вопросам можно обратиться в МФЦ Рязани по адресам: