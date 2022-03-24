Прием детей в рязанские детсады начнется с апреля
Приказы о направлении детей в детские сады будут размещены в разделе «Дошкольное образование/Доступность образования/Приказы о направлении детей» на сайте управления образования.
Прием в рязанские детские сады на 2022-2023 учебный год начнется в апреле. Об этом в четверг, 24 марта,
В период до 31 марта в случае необходимости родители (законные представители) могут:
- внести изменения в список детских садов и их приоритеты, указанные в заявлении;
- предоставить документы, подтверждающие проживание на территории Рязани;
- предоставить документы для повторного подтверждения льгот отдельным категориям граждан (с датой желаемого зачисления в ДОУ до конца 2018 года).
Список категорий граждан, которым необходимо подтвердить льготы, опубликован в разделе Комплектование дошкольных образовательных учреждений на официальном сайте УоиМП.
По всем вопросам можно обратиться в МФЦ Рязани по адресам:
- улица Почтовая, дом № 61;
- улица Каширина, дом № 1;
- улица Крупской, дом № 14 корпус 2;
- улица Новоселов, дом № 33 корпус 2.