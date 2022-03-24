Правительство анонсировало гранты для предпринимателей до 25 лет

Гранты составят от 100 тысяч до 1 млн рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что предприниматели до 25 лет смогут получить грант от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом передает РИА Новости .

До 1 млн составит грант для предпринимателей в Арктической зоне.

Мишустин отметил, что молодые предприниматели смогут получить грант на создание и развитие собственного дела. Средства смогут получить как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий.

На эту меру поддержки в этом году предусмотрели более 2 млрд рублей.