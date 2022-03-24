Под Рязанью мужчина убил племянника

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Под Рязанью нашли тело мужчины 1983 года рождения с ножевыми ранениями. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи выяснили, что ранения потерпевшему нанес его дядя во время ссоры, возникшей на фоне алкогольного опьянения.

Подозреваемого в убийстве — жителя Рязанского района 1956 года рождения задержали. Он дал признательные показания. Решается вопрос о заключении мужчины под страж.