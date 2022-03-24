Платежная система Western Union с 24 марта остановила работу в России

Денежные переводы, отправленные из России в другие страны мира до 24 марта, будут доступны для получателей в любое время. Переводы, отправленные в Россию и не выплаченные получателю, вернутся отправителю.

Платежная система Western Union с 24 марта остановила работу в России. Об этом пишет ТАСС .

Денежные переводы, отправленные из России в другие страны мира до 24 марта, будут доступны для получателей в любое время. Исключение составят переводы из России в Белоруссию: их возвратят отправителю, который сможет получить возврат переводы в отделениях АО «Почта России».

Переводы, отправленные в Россию и не выплаченные получателю до 24 марта, вернутся отправителю.