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Песков объяснил «исчезновение» Шойгу из информационного пространства
Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать информацию издания «Агентство», которое сообщало о проблемах со здоровьем у Шойгу.

Песков объяснил «исчезновение» Шойгу из информационного пространства. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 24 марта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что у министра обороны Сергея Шойгу сейчас много работы, а военная спецоперация — не лучшее время для медийности.

Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать информацию издания «Агентство», которое сообщало о проблемах со здоровьем у Шойгу. Песков посоветовал не слушать «Агентство», а обратиться за комментарием в Минобороны.