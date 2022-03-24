Песков объяснил «исчезновение» Шойгу из информационного пространства

Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать информацию издания «Агентство», которое сообщало о проблемах со здоровьем у Шойгу.

Песков объяснил «исчезновение» Шойгу из информационного пространства. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 24 марта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что у министра обороны Сергея Шойгу сейчас много работы, а военная спецоперация — не лучшее время для медийности.

Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать информацию издания «Агентство», которое сообщало о проблемах со здоровьем у Шойгу. Песков посоветовал не слушать «Агентство», а обратиться за комментарием в Минобороны.