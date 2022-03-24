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Николай Любимов: «Поддержка регионального бизнеса важна в любом формате»
Губернатор посетил оперативный центр поддержки бизнеса, который начал работать 21 марта. Оперцентр открыли в пространстве коллективной работы «Точка кипения» для оказания предпринимателям консультационной поддержки по вопросам, вызванным санкционными ограничениями.

В среду, 23 марта, в оперативном центре поддержки бизнеса, работа которого официально началась 21 марта, побывал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Оперцентр открыли в пространстве коллективной работы «Точка кипения» для оказания предпринимателям консультационной поддержки по вопросам, вызванным санкционными ограничениями. В ходе визита глава региона пообщался со специалистами, работающими в оперцентре, и его посетителями — предпринимателями, обратившимися за помощью. Оперативный центр работает по будням с 9:00 до 18:00, записаться на консультацию можно по телефону «горячей линии» +7 (4912) 606-000.

По словам Николая Любимова, в условиях сложившейся внешнеэкономической ситуации важен любой формат оказания востребованной бизнесом помощи.

«Регион ставит перед собой задачу не допустить закрытия ни одного областного предприятия. Для этого разработаны различные форматы поддержки в условиях санкционных ограничений. Один из них — это оперативный центр поддержки бизнеса. Консультации на его площадках проводят специалисты региональных институтов поддержки бизнеса с связке с региональными министерствами и ведомствами», — сказал губернатор.

Главе региона продемонстрировали первые результаты работы оперцентра, в том числе реестр обращений региональных компаний, который начал формироваться в агентстве развития бизнеса еще несколько недель тому назад. Он содержит сведения об основных проблемах и конкретных потребностях, которые возникают сегодня у предпринимателей. На основе этой информации аналитики центра разработают отраслевые кейсы с алгоритмами решений для работы с последующими обращениями.

В оперцентре бизнесу предлагается широкий перечень услуг. Специалисты проводят консультации как на очных встречах, так и, при необходимости и по предварительной договоренности выезжают на предприятия. Все узкопрофильные вопросы решаются комплексно и совместно с представителями отраслевых региональных министерств.