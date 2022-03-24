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На четырех улицах Рязани отключили холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На четырех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В четверг, 24 марта, с 09:00 до 11:00 холодную воду отключили на улице Зубковой, в доме № 23.

С 09:30 до 17:00 холодное водоснабжение отключили на следующих улицах:

улица Братиславская, дом № 15/1;

улица Островского, дом № 3;

улица Строителей, дома с 7 по 37 и с корпусами — нечетная сторона, дом № 10.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.