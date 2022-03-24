На четырех улицах Рязани отключили холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
На четырех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом
В четверг, 24 марта, с 09:00 до 11:00 холодную воду отключили на улице Зубковой, в доме № 23.
С 09:30 до 17:00 холодное водоснабжение отключили на следующих улицах:
улица Братиславская, дом № 15/1;
улица Островского, дом № 3;
улица Строителей, дома с 7 по 37 и с корпусами — нечетная сторона, дом № 10.
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.