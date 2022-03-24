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Миноброны предупредило о риске новых эпидемий, сопоставимых с коронавирусом
Рассылка патогенных биоматериалов с Украины в страны Европы может привести к созданию очага эпидемии с сопоставимыми COVID-19 масштабами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Миноброны предупредило о риске новых эпидемий, сопоставимых с коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов рассказал, что рассылка патогенных биоматериалов с Украины в европейские страны может привести к очагам эпидемии, равной по масштабам COVID-19, и гибели людей.

Кириллов рассказал, что в период с 2005 по 2015 года с Дагуэйского испытательного полигона сухопутных войск США рассылали жизнеспособные сибиреязвенные спор, которые были направлены 194 адресатам в десяти странах мира.

Ранее Минобороны рассказало о связи сына Байдена с лабораториями США на Украине.