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МегаФон зафиксировал рост выручки в четвертом квартале 2021 года
Выручка компании выросла на 10,9% и составила 97,1 млрд рублей.

У МегаФона выручка выросла на 10,9% и составила 97,1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сервисная выручка выросла на 7,4% и составила 84, 0 млрд рублей. Основными драйверами роста стали: мобильная передача данных — количество ее пользователей за год выросло на 5,6%, контент-услуги, в том числе группы START, а также ИКТ-проекты, М2М-услуги и аналитические сервисы с использованием больших данных. Выручка от международного роуминга росла в течение года в результате постепенного открытия границ и ослабления ограничений, связанных с пандемией.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в четвертом квартале увеличилась на 40, 1% до 13,1 млрд рублей. Ключевым фактором стал существенный рост активности покупателей в розничной сети, особенно в конце года, в предпраздничный период, когда наблюдался всплеск продаж, в частности, смартфонов высоких ценовых категорий.

База абонентов МегаФона в России увеличилась на 5,7% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и насчитывает 74,4 млн рублей. В компании отметили, что рост подключений связан, в частности, с предложением актуальных условий и опций в основной линейке #Безпереплат.

В четвертом квартале OIBDA составила 34,6 млрд рублей, на 4,5% ниже, чем годом ранее. Рентабельность OIBDA сократилась на 5,8 пунктов до 35, 7%. Основные факторы, повлиявшие на рентабельность, — увеличение продаж оборудования и аксессуаров, традиционно менее маржинальной статьи, а также рост затрат на персонал, аренду и коммунальные расходы в связи с восстановлением работы салонов связи и возвращением сотрудников в офисы.

Компания продолжает сокращать долговую нагрузку. В четвертом квартале чистый долг снизился на 41,6 млрд рублей до 244,6 млрд рублей, что соответственно уменьшило расходы на финансирование по сравнению с прошлым годом.

Чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 639,6% до 32,5 млрд рублей. Заметное влияние на показатель оказала сделка по передаче активов АО «Первая Башенная Компания» (ПБК) независимому оператору в конце 2021 года.

Общее количество базовых станций компании по итогам четвертого квартала превысило 203,6 тысяч рублей. Рост в сегменте 4G/LTE составил 16,1%. CAPEX в четвертом квартале составил 15,4 млрд рублей, сократившись на 19,6%. За счет активных инвестиций в сеть в предыдущие периоды компания продолжает развивать инфраструктуру и сохраняет лидерские позиции в области мобильной передачи данных без наращивания расходов.

Также МегаФон наглядно продемонстрировал финансовые показатели: