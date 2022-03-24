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Мединский предложил воспевать флаг России в школах
Мединский считает, что в школах России по аналогии с США нужно ввести практику воспевания государственных символов.

Помощник президента Владимир Мединский предложил воспевать в школах флаг России. Об этом передает РИА Новости.

Мединский считает, что в школах России по аналогии с США нужно ввести практику воспевания государственных символов.

«Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века, с той поры не менявшейся», — сказал Мединский.

Он отметил, что в некоторых штатах разрешено не произносить слова вслух, если они противоречат «какой-то там толерантности».

По словам Мединского систему нужно ввести в российских школах. Предложение направят в Министерство просвещения.