Любимов объявил о создании межрегиональной ассоциации импортозамещения и кооперации в Центральной России

В четверг, 24 марта, в Рязани состоялась практическая сессия по результатам принятия региональных и федеральных мер поддержки бизнеса «Сохраняем курс на развитие».

В четверг, 24 марта, в Рязани состоялась практическая сессия по результатам принятия региональных и федеральных мер поддержки бизнеса «Сохраняем курс на развитие».

На ней Николай Любимов подвел промежуточные итоги совместной работы региональных властей, институтов поддержки бизнеса и представителей бизнеса после форсайт-сессии по мерам поддержки экономики в условиях санкций.

«Около 200 идей было предложено две недели назад. Из них 100 отправили на рассмотрение федеральным коллегам. Несколько получили одобрение и были приняты буквально в тех формулировках, которые рязанцы представили. Остальные предложения рязанского бизнеса были оперативно обработаны и включены в региональный план действий по стабилизации экономических ситуаций», — заявил губернатор.

Любимов напомнил, что в Рязани для предпринимателей создан оперативный центр поддержки бизнеса. Он добавил, что обращение в центр — возможность для предпринимателей не оставаться один на один со своей проблемой.

«Создано одно окно, один номер телефона (606-000). Представители бизнеса могут воспользоваться поддержкой и остаться не только на плаву, но и выйти на новый уровень развития бизнеса. Опыт аналогичной работы имелся во время пандемии», — продолжил Любимов.

Также губернатор объявил о создании межрегиональной ассоциации импортозамещения и кооперации в Центральной России.

По его словам, идея уже получила поддержку в агентстве по технологическому развитию, в ассоциации кластеров и технопарков России и в национальной ассоциации агентств инвестиций и развития.

Губернатор отметил, что она будет направлена руководителю Минпромторга Денису Мантурову.

«Это еще один антикризисный формат помощи и рязанскому бизнесу, и нашим соседям, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий, выстроить новые логистические и производственные цепочки. Я буду лично связываться с каждым из губернаторов соседних областей и приглашать включиться в работу межрегиональной ассоциации… У нас общие экономические проблемы. Их решения гораздо эффективнее искать и находить тоже вместе», — добавил он.

По словам губернатора, в планах — создание единой базы данных по предприятиям всех соседних с Рязанью регионов, где возможно аккумулировать все потребности в сырье, в комплектующих, в логистических решениях и размещать отвечающие на эти запросы предложения от партнеров.

Практическая сессия «Сохраняем курс на развитие» продолжилась работой круглых столов по ключевым направлениям экономики.