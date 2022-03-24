Кадыров заявил об освобождении здания администрации Мариуполя

Также уточняется, что на здании водрузили флаг республики.

Чеченские силовики освободили здание администрации Мариуполя. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Также уточняется, что на здании водрузили флаг республики.

«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек», — написал Кадыров.