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Кадыров заявил об освобождении здания администрации Мариуполя
Также уточняется, что на здании водрузили флаг республики.

Чеченские силовики освободили здание администрации Мариуполя. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Также уточняется, что на здании водрузили флаг республики.

«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек», — написал Кадыров.