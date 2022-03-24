ФАС возбудило антимонопольное дело против «Пятерочки» и «Магнита»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против сети супермаркетов «Пятерочка» и «Магнит» после проверки на рынке сахара.

ФАС возбудило антимонопольное дело против «Пятерочки» и «Магнита». Об этом пишет агентство « Прайм ».

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против сети супермаркетов «Пятерочка» и «Магнит» после проверки на рынке сахара.

Ранее сообщалось, что рязанцы раскупили весь дешевый сахар в магазинах. Продавцы подняли цены на товар. Генпрокуратура и ФАС начали проверку производителей сахара, поставщиков и ритейлеров.