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«Мармакс» предложила рязанцам квартиры в ипотеку под 0,1%
«Мармакс» предлагает квартиры в своих рязанских проектах «Манхэттен» и «Голландия». Сумма кредита — до шести млн рублей. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк».

Девелоперская компания «Мармакс» предлагает квартиры в своих рязанских проектах «Манхэттен» и «Голландия» в ипотеку под 0,1%. Сумма кредита — до шести млн рублей. Ставка распространяется на первый год кредитования, далее ставка в зависимости от выбранного продукта. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк».

ЖК «Манхэттен» — новый проект в пяти минутах от исторического центра Рязани, выполненный в стиле нью-йоркского ар-деко. На продажу выставлены квартиры с широкой линейкой планировочных решений, среди которых — лоты с большими террасами на высоких этажах, с арочными окнами высотой 2,9 метра. Проект предоставляет резидентам приватную зону для отдыха, собственный двор-сад, а также многообразие клубных опций, таких как соседский центр, фитнес-зал, частный детский сад, детская игровая комната, коворкинг, бильярд «пул» в местах общего пользования и многие другие.

ЖК «Голландия» — первый парковый квартал города, финалист премии Urban Awards 2021 в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса». Проект выполнен в лаконичном европейском стиле с разноформатной квартирографией. Как и ЖК «Манхэттен», «Голландия» предлагает резидентам широкий выбор клубных опций — фитнес-зал, детскую игровую комнату, коворкинг, а также предусматривает наличие подземного паркинга, стильных зоны общественного пользования и продуманной инфраструктуры. На территории квартала расположен собственный парк с концепцией «Четыре сезона».

Справка:

Девелоперская компания «Мармакс» входит в тройку застройщиков-лидеров России рейтинга ЕРЗ «по потребительским качествам». Это значит, что компанию высоко оценили не только профессиональное сообщество, но и непосредственные потребители конечного продукта — покупатели жилья. Это подтверждают награды, являющиеся знаком качества на рынке жилой недвижимости — звание финалиста премии в области нового строительства Urban Awards, Золотой знак «Надежный застройщик 2021», а также участие в деловом форуме Urban Space в качестве основного спикера на тему «благоустройство и инфраструктура».