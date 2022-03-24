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Байден заявил, что Путин пытается развалить НАТО
Американский президент добавил, что намерение развалить НАТО у Путина было с самого начала.

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин пытается развалить НАТО. Об этом в четверг, 24 марта, он сказал на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе, сообщили РИА Новости.

Американский президент добавил, что намерение развалить НАТО у Путина было с самого начала.

«Что Владимир Путин пытается сделать с самого начала, так это развалить НАТО. И я говорю это еще с тех самых дней, когда я был вице-президентом США. Развалить НАТО. Ему предпочтительнее иметь дело с 30 независимыми странами, чем с 30 объединенными странами. Это не шутка, я говорю предельно серьезно», — сказал Байден.